Süper Lig'de yeni bir rekor kırılabilir. Galatasaray'ın yıldızına dev teklif kapıda!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların jokeri Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla kulüplerin radarına girdi.

Bu sezon oynadığı her mevkide başarılı oyun çıkaran Barış Alper'e teklifler yağıyor.

İTALYA'DAN SONRA ARABİSTAN

Son olarak birçok İtalyan takımının radarında olduğu Barış Alper Yılmaz'a bu kez de Arabistan ekipleri kancayı taktı.

24 yaşındaki milli futbolcuya iki Suudi Arabistan takımının talip olduğu ifade edildi.

Ayrıca bu iki Arabistan kulübünün Barış Alper Yılmaz'a teklif götüreceği aktarıldı.

30 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!

Kulüpler ise Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Transferin gerçekleşme durumunda ise milli futbolcu, en çok bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.