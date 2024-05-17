Semih Kılıçsoy kahroldu

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, aldığı acı haberle sarsıldı.

Genç yıldızın dedesi Muhammet Şahin hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un dedesi Muhammet Şahin’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Muhammet Şahin’in cenazesi, Arnavutköy Haraççı Merkez Camii’nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.