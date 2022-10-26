3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi

Star'ın haberine göre, sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler, resmin içine gizlenmiş tavşanı görebiliyor. Optik illüzyon testleri arasında en çok dikkat çeken bu görsel, algılarınızla adeta oyun oynuyor.

Optik illüzyonlar, insan beynini yanıltmak üzerine yapılandırılmıştır. Yapılan deneylere göre sadece ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip kişiler gizli tavşanı hemen görebiliyor.

TAVŞANI GÖREBİLDİNİZ Mİ?

Tavşan, resmin çok dikkat çekecek bir tarafında saklanıyor. Bu görselle gözlem yeteneği iyi ve ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine sahip kişilerin gizli tavşanı hemen görebileceği söyleniyor.

Verilen 30 saniyelik sürede ne Türkiye'de ne de yurt dışında 3800 kişi arasından tavşanı bulan henüz çıkmadı.



Popüler eğlence biçimlerinden biri haline gelen optik illüzyonlardan biri olan bu resimde görüntünün içine akıllıca gizlenmiş bu tavşan, bakanların onu fark etmemesi için ciddi bir çaba sarf ediyor.

Resme takılıp kaldıysanız ve tavşanı bulamıyorsanız, ağaçların olduğu arka planda avcının arkasındaki çalılara bakmayı deneyin.

RESMİN O KISMINA DİKKAT

Tavşan resmin sağ alt tarafındaki çalılıkta, ağacın yanında gizlice saklanıyor. Bu optik illüzyonda, gözlem yeteneği iyi ve ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine sahip kişilerin 30 saniye dolmadan gizli tavşanı görebileceği iddia ediliyor.

Hala tavşanı göremediyseniz işte cevabı: