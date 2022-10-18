Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi

Türkiye'nin haberine göre, sosyal medyada günlerdir tartışılan bir fotoğraf zeka testinin konusu oldu. Ormanlık bir alanda kütüklerin dizili olduğu fotoğrafta gizli bir obje daha var. Fotoğrafta uyuyan ve gizlenmiş bir kedi yer alıyor. İnsanların yalnızca yüzde 1'i bu kediyi 11 saniyede bulabiliyor. İşte; beyin yakan IQ testi!

Reddit’te paylaşılan aşağıdaki görüntüde, ormanın içine gizlenmiş bir kedi yer alıyor. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon insanların kafasını karıştırdı. Bu fotoğrafta kedi gözünüzün tam önünde ancak tespit etmek biraz vakit alıyor.

Bu görüntüye biraz daha yakından bakın ve gizlenmiş kediyi bulmaya çalışın.

Arka planla kamufle edildiği için kediyi bulmak hiç kolay değil. Resimde bir orman ve bir yığın odun bulunuyor. Ama uyuyan kediyi görebildiniz mi?

Kediyi yalnızca 11 saniyede tespit etmek olağanüstü zekanızın bir işareti olabilir. Araştırmalara göre, ne kadar çok bulmaca ve zeka testi çözerseniz zeka seviyeniz de aynı oranda artma eğilimi gösteriyor.

Optik yanılsamalar objeleri nasıl algıladığınızla ilgili önemli bilgiler sağlıyor. Algılama biçimimiz psikanalizin bir parçası kabul ediliyor. Rasyonel bir insan beyni, sadece objelere ve görüntülere farklı açıdan bakarak farklı algılar oluşturabiliyor.

Kediyi bulmak çok zor görünebilir, ancak görüntünün üst ortasındaki kütük yığınına dikkatlice bakarsanız kedinin tahta üzerinde huzurla uyuduğunu görebilirsiniz.