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Görselde gizlenen ölümcül yılanı 117 kişide 5 kişi bulabildi

Bu optik illüzyon resminde ölümcül bir yılan saklanıyor. Gizli yılanı 13 saniyede 117 kişide 5 kişi bulabildi. 

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:10
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Panik yapmayanlar çözebiliyor. Görselde gizlenen ölümcül yılanı 117 kişide 5 kişi bulabildi

Görselde gizlenen ölümcül yılanı 117 kişide 5 kişi bulabildi
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Türkiye'nin haberine göre, optik illüzyonlar, beynimizi ve gözlem becerilerimizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu optik testte, yeşillikler arasında saklanan gizli yılanın bulunması isteniyor. Meydan okumaya hazır mısınız? O zaman başlayalım...

Aşağıdaki resme dikkatlice bakın. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, çevresinde çok sayıda yeşillik bulunan bir bahçe manzarası görüyoruz.

Bu optik illüzyon görüntüsünde gizli bir yılan var ve yılanı 13 saniyede bulmanız gerekiyor. Yılanı 117 kişide sadece 5 kişi bulabildi.
Hazırsanız başlayalım…

Görüntüyü dikkatlice inceleyin ve herhangi bir değişikliği fark edip edemeyeceğinize bakın.

Gizli yılanı bulabildiniz mi?

Bazı ipuçlarıyla size yardımcı olalım.

İpucu 1: Yılan görüntünün solunda veya sağında değil.

İpucu 2: Yılanın rengi yeşil değil…

Acele et!

Zaman geçiyor…

Bazılarınızın yılanı şimdiye kadar görmüş olduğunu tahmin ediyoruz.

Öyleyse mükemmel gözlem becerileriniz var.

Hâlâ bulmaya çalışanlara, son birkaç saniyenin kaldığını hatırlatmamız gerekiyor.
3…
2…
1…
Ve…
Süre doldu. 
Yılanın nerede saklandığını bilmek ister misiniz?
İşte cevabı... 

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