İşte bu manzara bizi ayakta tutuyor. Şerife Bacı da Kurtuluş Savaşı’nda mermiler ıslanmasın diye kazağını örtmüştü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ile Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağıyor.

Batman’da da Umut Kervanı Vakfı’nca yürütülen çalışmalarda, yardımların toplandığı alana gelen kadın, görevliye, “Elimde sadece bu var” deyip, üzerindeki pardösüyü çıkararak, depremden etkilenen bölgelere gönderilmesi için verdi.

Ardından ellerini açıp dua eden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgeden ayrıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞERİFE BACI KİMDİR?

Milli Mücadelenin kadın kahramanlarından Şerife Bacı, cephanelerin taşınmasında verdiği mücadelede, top mermileri ve yavrusunu korumak uğruna kendini feda ederek 21 yaşında donarak şehit olmuştu.

(Kaynak: DHA)