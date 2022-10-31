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AKP'de Mahir Ünal'ın yerine gelen isim belli oldu

AKP'de görevinden affını istediğini açıklayan Grup Başkan vekili Mahir Ünal'ın yerine gelen AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin getirildi...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:25
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AKP'de Grup Başkan vekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine gelen isim belli oldu

AKP'de Mahir Ünal'ın yerine gelen isim belli oldu
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AKP'de görevinden affını istediğini açıklayan Grup Başkan vekili Mahir Ünal'ın yerine gelen isim belli oldu.

Mahir Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Temmuz 2018 - Mart 2021 arasında aynı görevi yapan AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin getirildi. 

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