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Cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan Mahir Ünal hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi, cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu. Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Mahir Ünal’ın sözleri, bir ifade özgürlüğü değil, Anayasa’mızın değiştirilemez maddelerine karşı bir suçtur. Aynı zamanda çıkarmaya muktedir oldukları dezenformasyon yasası kapsamında da suçtur, çünkü yalan bilgidir. Dolayısıyla Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz” dedi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 19:16
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ADD Kocaeli Şubesi’nden Mahir Ünal hakkında suç duyurusu

Cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan Mahir Ünal hakkında suç duyurusu
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Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda düzenlenen konferansta, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi, her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi, Mao'nun Çin kültür devrimidir, lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” demişti.

ADD Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl ve dernek üyeleri, bu sözleri nedeniyle bugün Mahir Ünal hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Bingöl, şunları söyledi:

“Cumhuriyet karşıtı ve Türkçe düşmanlığını itiraf eden AKP’li Mahir Ünal, 20 yıldır Cumhuriyet’imiz sayesinde iktidar olan AKP hükümetinin grup başkanvekilidir. Üstelik Cumhuriyet ve Türkçe düşmanlığını itiraf etmek için seçtiği kitle, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği Türk gençleridir. Cumhuriyet'in Harf Devrimi, Dil Devrimi ve aydınlanma mücadelesi, bilimi ve eğitimi bir azınlığın ayrıcalığı olmaktan çıkartıp tüm millete kazandırmıştır. Bu devrimlerle millet bilincini kazandık, emperyalizmin her türlü saldırısını defettik. Cumhuriyet’imize karşı içeriden ve dışarıdan gelecek tüm saldırılara karşı da yine bu devrimlere sıkı sıkıya tutunacağız. Hepimizin bildiği üzere anti Kemalist karşı devrimci zihniyet gerek memurları ile gerek valileri ile gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizdeki uzantıları ile her seferinde toplumumuzun nabzını ölçmek için benzeri cümleler kuruyor.

“MAHİR ÜNAL’IN SÖZLERİ, BİR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL, ANAYASA’MIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİNE KARŞI BİR SUÇTUR”

Kocaeli Valisi örneğinde gördüğümüz gibi, bu girişimlerin sonucu sadece U dönüşüdür. Bu dönüşlerde en büyük pay ise bugün burada toplanan siz değerli vatanseverlerin korkmaksızın kararlı ve onurlu duruşudur. Yargının ülkemizde geldiği umutsuz durum elbette bizleri kaygılandırıyor ancak Cumhuriyet’imize karşı işlenen suçların en azından günümüzde kayıt altına alınması, yeniden inşa edilecek olan Atatürk Türkiye’sinde büyük önem kazanmaktadır. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın sözleri, bir ifade özgürlüğü değil, Anayasa’mızın değiştirilemez maddelerine karşı bir suçtur. Aynı zamanda çıkarmaya muktedir oldukları dezenformasyon yasası kapsamında da suçtur, çünkü yalan bilgidir. Dolayısıyla Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz.”

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Uzay Fenercioğlu
25.10.2022 19:53
TCK 301.madde. kapsamında olup, şüphelinin yazılı ve görsel maddi delilleri ile alenen söylediği mevcuttur. Şikayete tabi olmadan, Cumhuriyet Başsavcısı kamu adına dava açmakla yükümlüdür.  
 
Güneş Kahraman
25.10.2022 19:31
Dünyada hep çok çok iyi ve mantıklılar değerli mevkilerde olsa. Bunun için güzel müesseselerin ve mükemmel parlementoların mevcut olması lazım.  
 
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