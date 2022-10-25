Bahçeli'den Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın cumhuriyet ve harf devrimi ile ilgili büyük tepki toplayan sözlerine çok sert çıktı.



MAHİR ÜNAL'A "ÖZ GÜVENİ EKSİK" DEDİ

Ünal'a zehir zemberek sözlerle yüklenen Bahçeli, "Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde öz güven eksikliğidir." dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuşmuştu.

Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.