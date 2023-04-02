2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ucuz alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen çifte vatandaş: Türkiye'de her şey yolunda gidiyor ama nankör

Ucuz alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen çifte vatandaş: Türkiye'de her şey yolunda gidiyor ama nankörler görmüyor

Seçimlere dair yapılan sokak röportajında, Bulgaristan'da yaşayan çifte vatandaş, ucuz olsun diye alışverişe geldiği Edirne'de "Türkiye'de her şey yolunda gidiyor ama nankörler görmüyor." diye konuştu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:32
Takip Et

Ucuz alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen çifte vatandaş: Türkiye'de her şey yolunda gidiyor ama nankörler görmüyor

Ucuz alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen çifte vatandaş: Türkiye'de her şey yolunda gidiyor ama nankörler görmüyor
+
Aa
-

Edirne'de seçimlere dair yapılan sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Bulgaristan'da ekonominin kötü olduğunu söyledi. Medyali TV isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda vatandaş, Bulgaristan'da yaşadığını ve hem Bulgaristan hem Türkiye çifte vatandaş olduğunu belirtti.

Seçimlerde kimi destekleyeceğini açıklayan vatandaş şöyle konuştu:

"Tabii ki Reisimiz. Türkiye'de üretim var, istihdam var. Her şey yolunda gidiyor; ama nankörler görmüyor bunları. Bulgaristan'dan geldim çift vatandaşım. Bulgaristan'da ekonomi kötü. Üretim durma noktasında. Türkiye her şeyi üretiyor. Biz onun için Türkiye'ye geliyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
3
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
6
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
7
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
﻿Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
﻿Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
﻿Josef de Souza'dan derbi mesajı: Kalbim sizinle çocuklar
﻿Josef de Souza'dan derbi mesajı: Kalbim sizinle çocuklar
﻿Josef de Souza'dan derbi mesajı: Kalbim sizinle çocuklar
﻿Real Madrid Benzema ile farka koştu
﻿Real Madrid Benzema ile farka koştu
﻿Real Madrid Benzema ile farka koştu
﻿Ölümü hiçe saydı! Tarihi On Gözlü Köprüsü'ndeki hareketi şaşkına çevirdi
﻿Ölümü hiçe saydı! Tarihi On Gözlü Köprüsü'ndeki hareketi şaşkına çevirdi
﻿Ölümü hiçe saydı! Tarihi On Gözlü Köprüsü'ndeki hareketi şaşkına çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.