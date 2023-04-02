Ucuz alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen çifte vatandaş: Türkiye'de her şey yolunda gidiyor ama nankörler görmüyor

Edirne'de seçimlere dair yapılan sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Bulgaristan'da ekonominin kötü olduğunu söyledi. Medyali TV isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda vatandaş, Bulgaristan'da yaşadığını ve hem Bulgaristan hem Türkiye çifte vatandaş olduğunu belirtti.

Seçimlerde kimi destekleyeceğini açıklayan vatandaş şöyle konuştu:

"Tabii ki Reisimiz. Türkiye'de üretim var, istihdam var. Her şey yolunda gidiyor; ama nankörler görmüyor bunları. Bulgaristan'dan geldim çift vatandaşım. Bulgaristan'da ekonomi kötü. Üretim durma noktasında. Türkiye her şeyi üretiyor. Biz onun için Türkiye'ye geliyoruz."