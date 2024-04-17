Nuri Şahin için Beşiktaş gelişmesi

Beşiktaş’ta futbol direktörü Samet Aybaba'nın son zamanlarda Alman takımının maçlarını birden fazla izlemesi bu iddiaları güçlendirdi.

Ancak Aybaba'nın gözü Terzic'te değil; daha önce Antalyaspor'da önemli başarılar elde eden Nuri Şahin'de.

Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı düşünmeyen Aybaba'nın yerli hoca tercihi ilk sırada Nuri Şahin, ardından İlhan Palut olarak belirlenmiş.

NURİ ŞAHİN: İSTİYORUM

Aybaba'ya göre, gelecek sezon olmasa da, ilerleyen dönemlerde Beşiktaş'ın başında Nuri Şahin'in olması kaçınılmaz.

Şu anda Dortmund'da Terzic'in ekibinde bulunan Şahin'in, önümüzdeki sezon Alman takımının başına geçebileceği konuşulmakta. Nuri Şahin ise teknik direktörlüğe dönme arzusunu açıkça dile getirdi:

Teknik direktörlüğe bir gün döneceğim ve bu uzun bir süre sonra olmayacak. Çok hırslıyım ve bir takımı yönetmek istiyorum.