Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor
Beşiktaş Kulübü, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 4 Mayıs 2024 tarihinde Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, 4 Mayıs'ta çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sporun ve sporda doğru örgütlenme gerekliliğinin yeni boyut kazandığı bu dönemde kulübümüzün ihtiyacı olan yeni tüzük geniş katılımlı bir ekibin uzun ve detaylı yapılan çalışmaları sonucunda tamamlanmıştır.

Genel kurulun onayına sunulacak yeni tüzük ile kulübümüzün tüzel kişiliği güçlendirilerek, organizasyonşemasının kurumsal işleyişi çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

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