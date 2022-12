Ağrılar artık geride kalacak. Prof. Dr. Canan Karatay sırrı açıkladı

İlginç açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay ağrıların neden yaşandığını ve bu ağrıları geçirmek için ne yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamada ağrıları geçirecek yöntemi paylaştı.

AĞRILARA NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. Canan Karatay, tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu söyledi. Bu ağrılarının başlıca sebebinin ‘Leptin yüksekliği’ olduğunu dile getiren Canan Karatay, "Leptin hormonu yükselince sinir hücrelerini bozuyor, kas ağrılarınız, diz ağrılarınız, baş ağrıları omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, hepsini altında yüksek leptin hormonu var. Vücut bunlara hiçbir şekilde cevap veremiyor. O halde bunları yiyecek olarak yaşam olarak uyku olarak devreye sokmamız lazım." açıklamasında bulundu.

D VİTAMİNİ

Eklem ağrısı, baş ağrısı ve sırt ağrısı için mutlaka D vitamini almamız gerektiğini söyleyen Canan Karatay, "Ağrıların giderilmesinde, eklem ağrıları bel ağrıları diz ağrıları tüm ağrılarda D vitamini eksiklikleri, bütün enfeksiyonlarda D vitamini eksik olmuştur… Çocuklara günde 1200 ünite D vitamini verilince çocuklarda gribal enfeksiyonun yüzde 50 azaldığı gözlenmiştir. Kanser tedavisi gören hastaların da D vitamini yükseltiliyor. D vitamini hiçbir zaman toksik değildir. Toksik, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Kolesterol ilaçları bizi bozar. Bir tek kolesterol yüksek olması kalp krizi sebebe değildir." dedi.

"60 YIL ÖNCEKİ BİLGİLERİ UNUTALIM"

Yaşanan eklem ağrılarının sağlıklı ve düzenli beslenme ile geçirilebileceğini söyleyen Canan Karatay şu uyarılarda bulundu:

"Ağrılarda vitamin eksikliği başta geliyor en önemli vitamin D vitamini. Vücutta gün ışığında ultraviyole ışığında deride üretilen bir hormon bu hormon böbreklere gider ve vücutta dolaşır. 60 yıl önceki bilgilerimize göre yalnız kemik mekanizmasında kullanılıyordu o bilgiler tarihe karıştı, Artık o bilgileri unutalım! Bütün çalışmalar gösterdi ki bitti. Unutalım. Ciddi mecralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki vücudumuzun her hücresinde D vitamini var. Beyin, göz, meme, troit, pankreas, yumurtalıklardır, hatta testistir ve peniste bile… Ne aklınıza gelirse bunların her yerinde D vitamini reseptörü var. D vitamini yağ hücrelerinde eriyen bir vitamin, yağ hücrelerinin içine girip yok oluyor… Miktarı fazla ise hücre içinde d vitamini kendini azaltıyor."