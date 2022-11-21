‘Darbeci’ dediği Sisi ile görüşen Erdoğan’a tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanının burada, geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar’da bir araya gelmesi özellikle muhalefetin sert tepkisiyle karşılandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA NELER YAŞANDI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

İŞTE ERDOĞAN'A GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI;