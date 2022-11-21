21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ‘Darbeci’ dediği Sisi ile görüşen Erdoğan’a tepki yağıyor

‘Darbeci’ dediği Sisi ile görüşen Erdoğan’a tepki yağıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'darbeci' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile tokalaştı. Sosyal medyada Erdoğan'a tepki yağdı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 08:33
Takip Et

‘Darbeci’ dediği Sisi ile görüşen Erdoğan’a tepki yağıyor

‘Darbeci’ dediği Sisi ile görüşen Erdoğan’a tepki yağıyor
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanının burada, geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar’da bir araya gelmesi özellikle muhalefetin sert tepkisiyle karşılandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA NELER YAŞANDI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

İŞTE ERDOĞAN'A GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI;

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
2
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
4
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
5
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
6
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı personel
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı personel
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı personel
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 muhasebe denetmen yardımcısı alacak
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 muhasebe denetmen yardımcısı alacak
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 muhasebe denetmen yardımcısı alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Trakya Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Trakya Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Trakya Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.