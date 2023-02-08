8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3. gün bölgeye gelen Erdoğan: Her aileye 10 bin lira. Bugün daha rahatız yarın daha da rahat olacağız

3. gün bölgeye gelen Erdoğan: Her aileye 10 bin lira. Bugün daha rahatız yarın daha da rahat olacağız

Binlerce kişi depremde enkaz altında kalmaya devam ediyor. Depremin 3. gününde bölgeye gelen Erdoğan, "Her ailemize 10 bin lira yardım yapmayı planladık. Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız, sonraki gün daha da rahat olacağız." dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:51
Takip Et

Erdoğan deprem bölgesinde konuştu

3. gün bölgeye gelen Erdoğan: Her aileye 10 bin lira. Bugün daha rahatız yarın daha da rahat olacağız
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." bilgisini paylaştı.

"Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız, sonraki gün daha da rahat olacağız." diyen Erdoğan, "Her ailemize 10 bin lira yardım yapmayı planladık." dedi.

Erdoğan, "Antalya ve Mersin'deki otellerle görüştük. Vatandaşlarımız istedikleri takdirde buralardaki otellerde konaklayabilir." şeklinde konuştu.

Tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Erdoğan, "AFAD çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütüyor ve yürütecek. Tüm illerde bakan arkadaşlarımızla birlikte koordinasyonu yönetiyoruz. Devletin tüm kurumları çalışıyor. Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

DEPREMDEN FOTOĞRAFLAR

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kara tren
8.02.2023 15:13
Depremle geldin, depremle gideceksin gibi.  
 
Musa
8.02.2023 15:11
Adamın karakteri bu herkesi parayla satın alabileceğini zannediyor. Yandaşlarını ve diğer çürük siyasetçileri parayla satın alabilirsin bizleri asla.  
 
Ateş Kuzey
8.02.2023 15:10
Deprem hadi neyse de, asıl Milleti öldüren, senin bu vurdum duymaz rahatlığın.  
 
TÜM YORUMLAR (65)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
2
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
4
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
5
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
6
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
7
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi
﻿Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi
﻿Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi
﻿Cengiz Ünder depremde ölen futbolcu arkadaşı için paylaştı: Güzel kardeşim..
﻿Cengiz Ünder depremde ölen futbolcu arkadaşı için paylaştı: Güzel kardeşim..
﻿Cengiz Ünder depremde ölen futbolcu arkadaşı için paylaştı: Güzel kardeşim..
﻿Can kurtarırken depremle sarsıldılar
﻿Can kurtarırken depremle sarsıldılar
﻿Can kurtarırken depremle sarsıldılar
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.