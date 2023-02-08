3. gün bölgeye gelen Erdoğan: Her aileye 10 bin lira. Bugün daha rahatız yarın daha da rahat olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." bilgisini paylaştı.



"Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız, sonraki gün daha da rahat olacağız." diyen Erdoğan, "Her ailemize 10 bin lira yardım yapmayı planladık." dedi.



Erdoğan, "Antalya ve Mersin'deki otellerle görüştük. Vatandaşlarımız istedikleri takdirde buralardaki otellerde konaklayabilir." şeklinde konuştu.



Tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Erdoğan, "AFAD çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütüyor ve yürütecek. Tüm illerde bakan arkadaşlarımızla birlikte koordinasyonu yönetiyoruz. Devletin tüm kurumları çalışıyor. Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

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