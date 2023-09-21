Erman Toroğlu da kadın voleybolcuların prim olarak ne istediğini açıkladı. Şerafettin Tilki yine haklı çıktı

Şerafettin Tilki'nin Kadın Voleybol Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonu olmasından sonra yazdığı yazı büyük olay olmuştu.

Tilki özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

Hani olmaz da, diyelim ki oluverdi.

A Milli Futbol Takımımız Avrupa şampiyonu oldu.

İlk konu ne olurdu?

Evet, evet sizleri duyuyorum: PRİM..

Japonya-Kore’nin ortaklaşa düzenlediği dünya kupasında üçüncü olduk. Haluk Ulusoy Federasyon başkanı, Şenol Güneş teknik patrondu.

Millet olarak daha coşkuyu yaşamadan, prim kavgası çıkmaz mı!

Yok yok hatırlayın para, pul değildi. Mercedes marka jipti konu.

Teknik ekip bazı oyuncuları es geçip, bazılarına araç verilmesi için liste sunmuş kıyamet kopmuştu. Ardından da Güneş ve ekibi özel prim istemiş; ortalık toz duman olmuştu.

Fatih Terim ile gittiğimiz Avrupa şampiyonaları.

Önce Avusturya-İsviçre. Ardından Fransa.

İlkinde Rahmetli TFF Başkanı Hasan Doğan ile yönetici Levent Kızıl’ın uğraşlarına rağmen ne kavgalar yaşanmıştı. Ayak bastı parası, galibiyet primi, ardı arkası kesilmeyen istekler. Uçur paralar.

Hele Fransa var. Tam evlere şenlik. Daha maçlara çıkılmadan otel odalarında Terim ve oyuncular arasında yaşananlar. Dönemin başkanı Yıldırım Demirören ve ekibinin kaosa sürüklenen prim kavgaları medyada geniş yer bulmuştu.

Öyle ki, yarı final, final hatta kupayı alan ülkeden daha fazla para saçılmıştı. Turnuvada hayal kırıklığı, primde şampiyonluk yaşamıştık!..

Buradan hareket ile tarih yazan Kadın Voleybol takımına geçelim.

Kulağımız delik.

İtiraf edeyim böylesini ilk kez duydum.

Altın kızlarımız ile gururlandım.

Hepsi öz kızım gibi..

Yer Belçika’nın başkenti Brüksel.

Yani AB’nin merkezi.

Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ekibi ve diğer görevliler salonda. Daniele Santarelli ve sporcular da hazır.

Başkan, “Şampiyonluk için ne versek az. Prim olur, başka bir şey olur. Tüm özel isteklerinizi yerine getireceğiz. Salonda işiniz bitti. Şimdi söz sırası sizde” dedi..

Önce İtalyan hoca söz aldı. “Bu konuda konuşması gereken oyuncularım..” diyerek sözü Kaptan Eda Erdem’e bıraktı.

Otelin salonu bir anda sessizliğe büründü. Kimseden çıt çıkmıyordu.

İşte Eda’nın o kısa konuşması:

"Atatürk’ün sporcu kızları, ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. Ne prim ister, ne de başka özel bir şey. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter..”

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Şerafettin Tilki'nin A Milli Takım'da yaşandığını söylediği skandallardan birini de Erman Toroğlu hatırlattı ve kadın voleybolcularımızla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, youtube programında katıldığı yayında şunları söyledi:

"Ben Kore Japonya maçlarında oradaydım dönüşte bazı futbolcuların uçakta ayak ayak üzerine atıp ön koltuğun üzerine başkan bize Mercedes al dediğini biliyorum. Şimdi bu kadınlarımıza da helal olsun. Kadınlarımızın hiçbirisi beş kuruş para lafı etmediler. Böyle kadınları başımın üstünde taşırım helal olsun onlara.

Demek ki o kadınlar o kadın voleybolcular bizim erkek futbolculardan daha adam çıktılar. Adamlık demek illa erkeklik demek değil. Yani Milli Takım kampında ne pazarlıkların döndüğünü, neler ortaya döküldüğünü, ne rezillikler olduğunu biliyoruz. Sabaha kadar kumar oynayıp sabah antrenmana çıkmayanları biliyoruz. Bunları yaşadıktan sonra bu kadınların bize yaşattıkları olacak gibi değil."