AKP'li Reyhanlıoğlu'nun depremzedenin acısını paylaşan İmamoğlu'na saldırdığı ortaya çıktı

Depremzedelere destek için Kahramanmaraş’ta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyerek hakaret eden AKP eski Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Reyhanlıoğlu, bu sefer de İmamoğlu’na bir depremzedenin acısını paylaşırken saldırdı. Kahramanmaraş’ta bulunan İmamoğlu, yakınlarını kaybeden bir depremzedeyle konuşuyordu. O sırada İmamoğlu’nun yanına gelen AKP’li Reyhanlıoğlu, ‘Şov yapmayın’ dedi. Reyhanlıoğlu sonrasında ‘Niye geldiniz? İstanbul’a dönün’ diyerek yanlarından uzaklaştı. Reyhanlıoğlu’nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE DE ‘İNGİLİZ UŞAĞI’ DEMİŞTİ

AKP’li eski milletvekili Reyhanlıoğlu daha önce İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ demişti. İmamoğlu’na hakaretler yağdıran Reyhanlıoğlu, "Gelmeyin, defol buradan. Defolun gidin. İngiliz uşağı. Şov yapma. Devlet burada” şeklinde konuşmuştu.