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  • AKP'li Reyhanlıoğlu'nun depremzedenin acısını paylaşan İmamoğlu'na saldırdığı ortaya çıktı

AKP'li Reyhanlıoğlu'nun depremzedenin acısını paylaşan İmamoğlu'na saldırdığı ortaya çıktı

AKP’li eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu’na bir kez daha saldırdığı ortaya çıktı. Depremzedenin acısını paylaşırken İmamoğlu’na saldıran Reyhanlıoğlu’nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:06
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Reyhanlıoğlu'nun depremzedenin acısını paylaşan İmamoğlu'na saldırdı

AKP'li Reyhanlıoğlu'nun depremzedenin acısını paylaşan İmamoğlu'na saldırdığı ortaya çıktı
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Depremzedelere destek için Kahramanmaraş’ta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyerek hakaret eden AKP eski Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Reyhanlıoğlu, bu sefer de İmamoğlu’na bir depremzedenin acısını paylaşırken saldırdı. Kahramanmaraş’ta bulunan İmamoğlu, yakınlarını kaybeden bir depremzedeyle konuşuyordu. O sırada İmamoğlu’nun yanına gelen AKP’li Reyhanlıoğlu, ‘Şov yapmayın’ dedi. Reyhanlıoğlu sonrasında ‘Niye geldiniz? İstanbul’a dönün’ diyerek yanlarından uzaklaştı. Reyhanlıoğlu’nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE DE ‘İNGİLİZ UŞAĞI’ DEMİŞTİ

AKP’li eski milletvekili Reyhanlıoğlu daha önce İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ demişti. İmamoğlu’na hakaretler yağdıran Reyhanlıoğlu,  "Gelmeyin, defol buradan. Defolun gidin. İngiliz uşağı. Şov yapma. Devlet burada” şeklinde konuşmuştu.

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Abbas Tezgider
10.02.2023 10:46
Zavallı sanki özel mūlkiyeti ayıp yaaa adam sana yardım etmeye gelmiş dert sorun dinlemek niye? ayıp suç veya gùnah olsun kendine gel kendine anlayışlı ol  
 
Halime
10.02.2023 10:28
CHP li değilim ama böyle bir günde İmamoğlu na yapılanı şiddetle kınıyorum. Dinimizde bu hareketin bir anlamı var mı acaba ?. Allah herkesi islah etsin.  
 
Muhsin Türkeş
10.02.2023 10:17
zavallı kadın.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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