Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada şansını değerlendiremedi. Kritik kayıp

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Lider Galatasaray'ın Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada; son 3 maçını 1-0 geriden gelerek kazanan Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırladı. "Kadıköy'de uzun zaman sonra bu derece etkileyici bir atmosfer vardı" diyebiliriz. Zorlu 90 dakika, izleyen herkesin nefesini kesti...

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde hızlı başladığı sezonda Fenerbahçe, Galatasaray'ın takipçisi konumuna yerleştiği birkaç haftadan bu yana en umutlu ve verimli maçına çıktı. Sarı kırmızılıların, Karagümrük karşısında dün kaybettiği puanlar, Kanarya'yı şampiyonluk yarışı için tamamen teyakkuza geçirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmaya son derece istekli ve taraftarının da desteğiyle âdeta 12 kişi başladı.

İSMAİL, EMRE, ALIOSKI VE ARDA...

Ligdeki son maçın yıldızlarından Alioski ilk 11'deki yerini almıştı. İstanbulspor'un hızlı ayaklarına karşı önemli bir 'durdurucu' olarak konumlandırılan İsmail Yüksek de 11'e geçiş yaptı. Karşılaşmalarda sonradan görev aldığında kanattan içeri ve dikine bir oyun oynayarak rakibin dengesini bozan Emre Mor da tahtaya adını yazdıranlar arasındaydı.

Gözler bu 3 isim kadar, geçtiğimiz hafta Başakşehir mücadelesinde ilk 45 sonrası kenara alınan Arda Güler'in de üzerindeydi. Arda'nın potansiyel hücum beslemeleri, İstanbulspor karşısında takımını ferahlatabilirdi.

BİRİ ZİRVE, DİĞERİ 'CAN' DERDİNDE

Fenerbahçe zirve ve şampiyonluk yarışındaki yerini kuvvetlendirmek, Galatasaray ile farkı kapatmak için sahadaydı; Teknik direktör Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor ise ateş hattından çıkma derdindeydi.

Sarı lacivertliler mücadeleye çok tempolu başladı. İstanbulspor da rakibine aynı şekilde karşılık verdi ancak bir farkla... Fatih Tekke takımını kenardan sık sık daha sakin oynamaları için ikaz ediyordu.

ARDA GÜLER VE EMRE MOR PARLADI

Karşılıklı top kayıplarıyla geçilen ilk 20 dakikalık dilimde hem İstanbulspor hem de Fenerbahçe çok kuvvetli olmayan tehlikeler yaratmayı başardı. Konuk ekip kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da kaleci İrfan Can Eğribayat güven verdi.

Ve Fenerbahçe'nin denemeleri 25'te yanıt buldu! Ceza sahasının solundan Emre Mor'un sert şutunda kaleci Alp'in sektirdiği topu Arda Güler tamamladı: 1-0. Sarı lacivertliler, 10 numaralı genç yıldızı ile ağları havalandırarak kritik bir dakikada öne geçmeyi bildi.

'MAESTRO' ARDA GÜLER YİNE SAHNEDE

Golden sonra devre bitimine dek iki takım da golü koklayamadı. Ortada gözüken mücadelede Fenerbahçe sol kanattan çok etkili hamlelerde bulundu.

İkinci devrenin başında 'Maestro' Arda Güler, bıraktığı yerden sihir yapmaya devam etti. Dakikalar 50'yı gösterirken sarı lacivertli ekibin genç yıldızı uzaktan jeneriklik bir golle ağları havalandırdı: 2-0. Kadıköy'ün ev sahibi rakibi karşısında derin bir nefes aldı.

ETHEMI, FARKI 1'E İNDİRDİ

Tam, "Fenerbahçe rahatladı" dediğimiz anda İstanbulspor Eze ile penaltı buldu. Konuk ekip 57. dakikada Ethemi'yle beyaz noktadan skoru bularak farkı 1'e indirdi: 2-1.

Bu golden 9 dakika sonra İstanbulspor 66'da takım karakteristiğinin en önemli özelliğini sergiledi. Sarı siyahlılar, kontratakta sol kanada açılan topla buluşan Ethemi'nin şutu sonucunda -top defansa çarparak yön değiştirdi- skoru eşitledi: 2-2.

PEDRO YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe geçtiğimiz maçlara oranla bu defa skor istemediği yönde değişmesine rağmen paniklemedi. Geriden gelen uzun topu ceza sahasında kontrol eden Valencia, 70. dakikada topu içeriye doğru çevirdi ve geçtiğimiz maçın 2 gollü kahramanı Joao Pedro ağları havalandırarak takımını 3-2 öne geçirmeyi başardı.

2-0 öne geçtikten sonra 'ağzı yanan' Fenerbahçe, kalan dakikaları daha temkinli bir şekilde oynadı.

SON ANDA BÜYÜK KAN KAYBI...

Karşılaşmanın bitimine yaklaşılırken Jorge Jesus oyunu tutmak üzere İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın yerine; Arao ile Crespo'yu oyuna aldı.

80'lerin başından itibaren İstanbulspor, Fenerbahçe'nin kalesine neredeyse hiç gelemedi. Ta ki; uzatmaların son dakikasına kadar... Sarı lacivertlileri yıkan isim 90+6'daki kafa golüyle Eze oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da 3-3 berabere kaldığı haftada aynı skorla rakibiyle berabere kalarak kan kaybetti.