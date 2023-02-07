'Göçük altındayım' dedi tutuklandı

Paylaşımlarının ardından gözaltına alınan İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğru olmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen İ.Ö. dün gözaltına alınmıştı.(AA)
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