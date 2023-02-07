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'Göçük altındayım' dedi tutuklandı

Afyonkarahisar'da, deprem sonrası sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:09
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'Göçük altındayım' dedi tutuklandı

'Göçük altındayım' dedi tutuklandı
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Paylaşımlarının ardından gözaltına alınan İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğru olmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen İ.Ö. dün gözaltına alınmıştı.(AA)

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yorum yok
7.02.2023 15:21
umarim yüklü bir para cezasi alir  
 
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