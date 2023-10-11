İsrail, hava saldırıları ile Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ederken, birçok mahallede büyük yıkım meydana geldi. Gazze Şeridi’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen Al-Rimal Mahallesi’nin büyük kısmı İsrail saldırılarında yerle bir oldu. Birçok devlet kurumunun bulunduğu mahalle saldırıların ardından sessizliğe gömülürken, tüm binaların ağır hasar aldığı görüldü. Mahalle sakinleri barınma merkezlerine giderken, çok sayıda kişi ise saldırılarda hayatını kaybetti.

Devam eden saldırılarda şu ana kadar Filistin tarafında 830 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 2 bin 500’den fazla kişi de yaralandı.