Fahrettin Koca açıkladı Düzce’de depremin ardından 1’i ağır 22 yaralı

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yüksekten atlama nedeniyle 1 kişinini durumunun ağır olduğunu belirtti.
Koca'nın açıklamaları şöyle:
"04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."
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