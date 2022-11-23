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Kandilli Rasathanesi revize etti: Deprem 6.0 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 06:46
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Kandilli Rasathanesi revize etti: Deprem 6.0 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi revize etti: Deprem 6.0 büyüklüğünde
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Deprem 6.5 km derinlikte meydana geldi.

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6,0 OLARAK REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi saat 05.06’da yaptığı açıklama ile depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti. Depremin derinliğinin ise 6.5 km olduğu belirtildi.

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