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Düzce'de depremin ardından elektrikler kesildi. Panikleyen halk sokaklarda

Düzce'de ilk belirlemelere göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından elektrikler kesildi. Depremin ardından panikleyen vatandaşlar sokaklara indi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 05:35
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Düzce'de depremin ardından elektrikler kesildi. Panikleyen halk sokaklarda
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre; depremin merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi oldu.

Deprem büyüklüğü ise 5.9 olarak ölçüldü. Depremin 6 km derinliği bulunurken Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne de şiddetli olarak sallandı.

Depremin ardından bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Panikleyen binlerce vatandaş ise sokaklarda.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri de sallandı.

Deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde de hissedildi.

Depremden etkilenen illerde, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

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