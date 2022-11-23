NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Düzce merkezli deprem İstanbul ve Ankara'da da şiddetli olarak hissedildi.
Binası Sarıyer Maslak’ta bulunan NTV’nin canlı yayınına deprem görüntülere yansıdı.
NTV'de haber bülteni sunan spiker Buse Yıldırım, sarsıntı anını yaşadı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır" duyurusunda bulundu.
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