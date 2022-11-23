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DHA muhabiri deprem anlarını ağlayarak anlattı: Şehirde elektrik yok, çok paniğim

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından DHA muhabiri Tezcan Solmaz, katıldığı canlı yayında deprem anlarını ağlayarak anlattı. Tezcan, "Şu an da şehirde elektrik yok, internet yok. Herkes dışarıda herkes ağlıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı. Çok paniğim çok korkuyorum şu anda." dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 05:34
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DHA muhabiri deprem anlarını ağlayarak anlattı: Şehirde elektrik yok, çok paniğim

DHA muhabiri deprem anlarını ağlayarak anlattı: Şehirde elektrik yok, çok paniğim
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklaadı.

DEPREM ANLARINI AĞLAYARAK ANLATTI

Depremin ardından DHA muhabiri Tezcan Solmaz, NTV’de katıldığı canlı yayınında deprem anlarını ağlayarak anlattı.

Tezcan, Düzce'de olduğunu belirterek, "Şu an da şehirde elektrik yok, internet yok. Herkes dışarıda herkes ağlıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı." dedi.

Tezcan'ın depremle ilgili aktardıkları şu şekilde:

"Ben Düzce’deyim çok büyük bir sarsıntı ile uyandık. Şu an da şehirde elektrik yok, internet yok. Herkes dışarıda herkes ağlıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı. Çok paniğim çok korkuyorum şu anda.

Garip bir duman var. Muhtemelen sobalı bir evden çıkıyor. Benim olduğum yerden hissediyorum tabi. Toz gibi bir duman hissediyorum. Sokakta bir toz bulutu var şu anda. Düzce merkezdeyim ben şu an. Zannediyorum binaların sarsıntısı ile binalarda biriken tozlar yükseldi. Çünkü bir is kokusu alamıyorum."

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