Eczacıbaşı mı Fenerbahçe mi? Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor. Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor.
Eczacıbaşı Dynavit, final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
İŞTE MAÇ PROGRAMI
Maç programı ise şu şekilde;
9 Nisan Salı:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
18 Nisan Perşembe:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
21 Nisan Pazar:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
NASIL ŞAMPİYON OLUNACAK?
Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak olan takım, 2023-2024 sezonu şampiyon bitirecek.