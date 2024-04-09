Eczacıbaşı mı Fenerbahçe mi? Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor. Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. Eczacıbaşı ve Fenerbahçe arasında yaşanacak final serisi bugün başlıyor. İşte final karşılaşmasının detayları...