Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı. Nedenini açıkladı

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın 24 Mart'ta cipiyle Suriye uyruklu İbrahim Muhammed idaresindeki elektrikli bisiklete çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan İbrahim Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, Kadir Has Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru ilerlerken kırmızı ışık ihlali yapan İbrahim Muhammed'e, havalimanı yönünden Argıncık istikametine seyir halinde olan Çamlı'nın kullandığı cipin çarptığı görülüyor.

İbrahim Muhammed'in oğlu Hüseyin Muhammed, Ali Çamlı'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Hüseyin Muhammed, "Ali Çamlı direkt bizimle iletişime geçmedi ama arkadaşları irtibata geçti. Onlar da bize çok iyi davrandılar. Kötü hiçbir şey söylemediler. Bizimle yakından ilgilendiler. Bize çok destek oldular. Görüntüleri izledim. Şikayetçi olmadık. Maalesef babam kırmızı ışıkta geçiyor. Hata babamdaydı. Bu yüzden de şikayetçi olmadık. Böyle bir şey olmasını hiç istemezdik. Ama Allah'ın takdiri böyleymiş. Allah istediğini yapar. Babam bizi ziyarete gelmişti. Torunları ile vakit geçirdi ve bir ihtiyacımız olup olmadığını sorduktan sonra da evine gidiyordu" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise şunları söyledi:

"Net bir şekilde söyleyeyim. Karıncayı incitmekten çekinen bir insanım. Çok üzüldüm. Yüreğim çok yandı, hala da yanmaya devam ediyor. Kazada sıfır hata olmasına rağmen insani olarak ölen bir insan var. Geride bıraktıkları ile de bizim insani olarak Müslüman kimliğimizle bağdaşır şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğim. Keşke ölmeseydi. Benim aracım hiç umurumda değildi. Kardeşimiz canını orada teslim etmese, benim için daha kıymetliydi. Aile de çok iyi biliyor ki bizim bu kazada hiçbir kusurumuz yok. Ama, onlara karşı hiçbir eksik iş bırakmadık, bırakmayacağız da bundan sonra da devam edeceğiz."