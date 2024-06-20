Tatilcilerin gözde yerlerinden! Bakanlık o ilde 16 arsayı satışa çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Tatilcilerin gözde yerlerinden! Bakanlık o ilde 16 arsayı satışa çıkardı

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 farklı ilçede yer alan 16 parseli satış listesine ekledi.

Antalya'nın çeşitli bölgelerinde, kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandıracak toplamda 16 arsanın satışa sunulduğu bildirildi. Kepez bölgesinde beş, Konyaaltı'nda iki, Muratpaşa'da bir, Alanya'da üç, Gazipaşa'da dört ve Manavgat'ta bir olmak üzere, şehrin modernizasyonuna katkıda bulunacak arsalar yatırımcıların ilgisine açık olacak.

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SATIŞ KOŞULLARI VE TARİHLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan yeni satış planları, kentsel dönüşüm projeleri için önemli bir finansman kaynağı oluşturacak. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay taksit imkanı sunan bu satışlar, 9 Temmuz'da başlayıp 11 Temmuz'a dek sürecek olan açık artırma ile gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de katılımın mümkün olacağı bu ihaleler, geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.

Açık artırmada satışa sunulacak arsaların gelirleri, şehirlerin modernizasyonuna ve kentsel dönüşüm projelerine aktarılacak. Hem fiziksel hem de online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu satışlar, rekabetçi bir ortam yaratarak daha fazla katılımcının ihale sürecine dahil olmasını sağlayacak. Bakanlık, satış işlemlerinin şeffaf ve adil bir biçimde yapılabilmesi için tüm hazırlıkları tamamladığını ve ihaleye dair detaylı bilgilerin belirlenen tarihlerde ilgili online platformlarda yer alacağını bildirdi.

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