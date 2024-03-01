Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig 28. hafta ile devam ediyor.

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Kasımpaşa-Sivasspor mücadelesi ile başlayacak Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ile sona erecek.

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray pazar günü kozlarını paylaşacak. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.

CUMA

20.00 Kasımpaşa-Sivasspor: Eren Bozdaş

CUMARTESİ

13.30 Ankaragücü-İstanbulspor: Volkan Aliakar

16.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Turgay Beşyıldız

19.00 Hatayspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

PAZAR

13.30 Başakşehir-Samsunspor: Mirza Şeker

13.30 Pendikspor-Konyaspor: Recep Çınar

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Sedat Kaya, Gürel Yurttaş

PAZARTESİ

17.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Mirza Şeker

20.00 Alanyaspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Volkan Aliakar

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