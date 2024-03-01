Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Kasımpaşa-Sivasspor mücadelesi ile başlayacak Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ile sona erecek.
Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray pazar günü kozlarını paylaşacak. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.
CUMA
20.00 Kasımpaşa-Sivasspor: Eren Bozdaş
CUMARTESİ
13.30 Ankaragücü-İstanbulspor: Volkan Aliakar
16.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Turgay Beşyıldız
19.00 Hatayspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
PAZAR
13.30 Başakşehir-Samsunspor: Mirza Şeker
13.30 Pendikspor-Konyaspor: Recep Çınar
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Sedat Kaya, Gürel Yurttaş
PAZARTESİ
17.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Mirza Şeker
20.00 Alanyaspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Volkan Aliakar
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