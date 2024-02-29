Zehra Güneş başaramadı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Vakıfbank Antonio Carraro Imoco deplasmanına çıktı.

Palaverde Spor Salonunda oynanan maçta temsilcimiz rakibine 3-1 mağlup oldu.

İstanbul’da oynanan ilk maçı da 3-1 kaybeden Vakıfbank bu sonuç ile birlikte turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından milli voleybolcumuz Zehra Güneş’in üzüntüsü gözlerden kaçmadı.

Temsilcimiz 2012'den sonra ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalamadı.

Vakıfbank’ı eleyen İtalyan ekibi Antonio Carraro Imoco’nun yarı finaldeki rakibi ise bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı oldu.

Salon: Palaverde

Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Roy Bensimon (İsrail)

Antonio Carraro Imoco: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Bugg)

VakıfBank: Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Acar, Busa, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

Setler: 20-25, 25-18, 25-19, 25-16

Süre: 94 dakika (23, 26, 25, 20)