BİM'i kadın çoluk çocuk yağmaladılar. Et kokarsa tuzlanır tuz kokarsa çare yok. Talana sadece bir kişi karşı çıktı

Türkiye 7 günlük milli yasa gömüldü. Merkez üssü Kahramanmaraş’ta 2 büyük deprem meydana geldi. Depremlerden 10 il büyük ölçüde etkilendi. Can kaybı 20 bini aşarken yaralı sayısı da 80 bini aştı.

Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar da deprem bölgesine ulaşırken kansız yağmacılar da hırsızlık yapmaya devam ediyor.

Videonun hangi deprem bölgesinde çekildiği bilinmezken kadın, erkek, çocuk farketmeksizin yağmacıların BİM’e hücum ettiği görülüyor.

Vatandaşlar, buzdolabı, çamaşır makinası, fırın gibi temel ihtiyaç dışındaki ürünleri yağmalıyor. Bazı vatandaşların ise ihtiyaçtan fazla gıda ürünü çaldığı görülüyor.

Videoyu çeken vatandaşın “Abi yiyecek misiniz onu? Deprem neden olduysa bizimkilerin yüzünden oldu.Yazık günah.”dediği duyuluyor.

Bir başka vatandaş da “İhtiyacınız olanı alın” diyor. Öte yandan videoda marketin önünde özel güvenlik kıayefi bir vatandaşın olduğu ve müdahale etmediği dikkatlerden kaçmadı.

A101, TEELEFONCU VE DİĞER TÜM MARKETLERDE DURUMLAR AYNI

Öte yandan deprem sonrası kayıt altına alınan videoda bir şahsın A101 mağazasından çamaşır makinesi taşıyarak arabaya götürdüğü görüldü.



46 ABP 954 plakalı araca makineyi yüklenen hırsızın, kameraya alındığını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Videoyu çeken kişinin "Nereye götürüyorsun çamaşır makinesini?" sorusuna "Eşyalarımızı taşıyoruz." diyerek cevap veren şahsın bir de aracının üzerine Türk bayrağı astığı görüntülendi.

Yine başka bir videoda da hırsızların telefoncunun camını kırarak içeri girdiği görülmüştü.