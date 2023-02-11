11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • BİM'i kadın çoluk çocuk yağmaladılar. Et kokarsa tuzlanır tuz kokarsa çare yok. Talana sadece bir kişi karşı çıktı

BİM'i kadın çoluk çocuk yağmaladılar. Et kokarsa tuzlanır tuz kokarsa çare yok. Talana sadece bir kişi karşı çıktı

Deprem bölgesinde BİM’e saldıran yağmacıların çamaşır makinası, buzdolabı gibi temel ihtiyaç dışındaki ürünleri çaldığı anlar ortaya çıktı. Bir özel güvenliğin de orada bulunmasına rağmen talana sadece bir kişi karşı çıktı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:36
Takip Et

Yağmacılar BİM'e hücum etti. Kadın çoluk çocuk hırsızlık yaptılar

BİM'i kadın çoluk çocuk yağmaladılar. Et kokarsa tuzlanır tuz kokarsa çare yok. Talana sadece bir kişi karşı çıktı
+
Aa
-

Türkiye 7 günlük milli yasa gömüldü. Merkez üssü Kahramanmaraş’ta 2 büyük deprem meydana geldi. Depremlerden 10 il büyük ölçüde etkilendi. Can kaybı 20 bini aşarken yaralı sayısı da 80 bini aştı.

Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar da deprem bölgesine ulaşırken kansız yağmacılar da hırsızlık yapmaya devam ediyor.

Videonun hangi deprem bölgesinde çekildiği bilinmezken kadın, erkek, çocuk farketmeksizin yağmacıların BİM’e hücum ettiği görülüyor.

Vatandaşlar, buzdolabı, çamaşır makinası, fırın gibi temel ihtiyaç dışındaki ürünleri yağmalıyor. Bazı vatandaşların ise ihtiyaçtan fazla gıda ürünü çaldığı görülüyor.

Videoyu çeken vatandaşın “Abi yiyecek misiniz onu? Deprem neden olduysa bizimkilerin yüzünden oldu.Yazık günah.”dediği duyuluyor.

Bir başka vatandaş da “İhtiyacınız olanı alın” diyor. Öte yandan videoda marketin önünde özel güvenlik kıayefi bir vatandaşın olduğu ve müdahale etmediği dikkatlerden kaçmadı.

A101, TEELEFONCU VE DİĞER TÜM MARKETLERDE DURUMLAR AYNI

Öte yandan deprem sonrası kayıt altına alınan videoda bir şahsın A101 mağazasından çamaşır makinesi taşıyarak arabaya götürdüğü görüldü.

46 ABP 954 plakalı araca makineyi yüklenen hırsızın, kameraya alındığını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Videoyu çeken kişinin "Nereye götürüyorsun çamaşır makinesini?" sorusuna "Eşyalarımızı taşıyoruz." diyerek cevap veren şahsın bir de aracının üzerine Türk bayrağı astığı görüntülendi.

Yine başka bir videoda da hırsızların telefoncunun camını kırarak içeri girdiği görülmüştü.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.