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Hükümet istifa protestosundan sonra 'Tribünler koltuğunu devirecek' pankartı gündem oldu

Önce Kadıköy'de sonra İnönü Stadı'nda yükselen "Hükümet istifa" sesleri sokağa taştı. Ankara Söğütözü'ndeki AKP Genel Merkezinin bulunduğu kavşağa, "Tribünler koltuğunu devirecek" pankartı asıldı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 23:23
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'Tribünler koltuğunu devirecek' pankartı AKP Binası karşısında

Hükümet istifa protestosundan sonra 'Tribünler koltuğunu devirecek' pankartı gündem oldu
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Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinin hükümet protestolarını kar topu gibi büyümeye devam ediyor.

Kayserispor – Fenerbahçe maçına deplasman yasağının gelmesinin ardından Ankara Söğütözü’ndeki AKP Genel Merkezinin bulunduğu kavşağa, “Tribünler koltuğunu devirecek” pankartı asıldı.

Konyaspor maçında Fenerbahçe taraftarlarının tribünde başlattığı “Hükümet istifa” seslerini, Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarları devam ettirmişti.

Bugün ise Kayseri İl Güvenlik Kurulu yaptığı açıklama ile Fenerbahçe taraftarlarının Kayserispor deplasmanına girmesi yasaklanmıştı.

Ardından bugün oynanan Batman Petrolspor-Siirtspor dostluk maçında da Batmanlı taraftarlar TRT Kürdi'nin canlı yayınladığı maçta "hükümet istifa" sloganları attı.

Bunun üzerine sokağa taşan protestolara Ankara Söğütözü’nde, “Tribünler koltuğunu devirecek” pankartı da eklendi.

 

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