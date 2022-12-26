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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, bünyesinde mühendis ve uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 06:31
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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı mühendis ve uzman yardımcısı alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alacak
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Kamuilan sitesinde yer alan bilgilere göre, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, mühendis ve uzman yardımcısı olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Asıl Şartlar:
Veritabanı yönetimi konusunda en az (2) yıl tecrübeli olmak (çalıştığı kurumlardan onaylı olarak alınacak, dahil olduğu projeler, bu projelerde alınan roller ve kullanılan teknolojileri içeren yazı), ilan tarihinin itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitelerin Fakülte programlarında yer alan; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ya da Matematik lisans programının birinden mezun olmak.
Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak

- Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.
Tercih Sebebi:
- Son 3 yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavı (YDS) İngilizce testinden
75 ve üstü, TOEFL Internet Based Testinden 90 puan ve üstü almış olmak,
- Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word,
Excel, Outlook, v.b.),

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