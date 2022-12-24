﻿Uşak Sivaslı SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde verilen bilgilere göre;

Uşak Sivaslı Sosyal Yardım ve İnceleme Vakfı (SYDV), Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

4-Kamu haklarından mahrum olmamak(Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla tespit edilecektir.)

5-Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasında fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

8- İşin niteliğine göre herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

9- Müracaatlar için gerekli belgelerle birlikte 20/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar şahsen vakfımıza yapılacaktır. (Posta ve e-mail ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.) 1 personel alımı yapılacaktır. İşçi alımı yapıp yapmamak veya işe başlama tarihlerini belirlemek vakfımızın inisiyatifindedir şartları aranacaktır.