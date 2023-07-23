Zaha neden F.Bahçe yerine G.Saray'ı tercih etti? Sedat Kaya ortaya çıkardı

Sedat Kaya- Yeniçağ

Asıl adı Dazet Wilfried Armel Zaha.

10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili Abidjan'da doğdu.

8 çocuklu bir ailenin en küçügüydü.

Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Birleşik Krallık'ta Londra'nın Croydon ilçesindeki Thornton Heath'e taşındı.

Yaşadıkları mahalle siyahi çocuklarla doluydu ve Crystal Palace için iyi bir alt yapıydı.

Zaha, gençken televizyonda Chelsea maçlarını izlemeyi asla kaçırmazdı.

Didier Drogba hayranıydı.

Galatasaray'a transferinde çocukluğunun idolü Drogba'nın etkisi olduğu söyleniyor.

Zaha, babası Armel Zaha'nın desteğiyle, 12 yaşında Crystal Palace akademisine katıldı. 2010'da Crystal Palace'da profesyonel sözleşme imzaladı.

Ocak 2013'te ise Alex Ferguson'un isteğiyle 10 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Bu Alex Ferguson'un emekli olmadan önceki son transferiydi.

O tarihten bugüne genelde Manchester United olmak üzere Crystal Palace ve Cardiff formaları giydi.

İki kanatta da çok başarılı olan Zaha, 478 maçta 91 gol attı, 77 asist yaptı.

SAHA DIŞI SKANDALLARIYLA ÜNLÜ

Wilfried Zaha sahada futboluyla manşetlere otururken, saha dışında özel hayatıyla medyanın ilgisini çekti.

Özellikle bugün Westham'ın teknik direktörü olan, o dönem Manchester United yöneticisi David Moyes'in kızı Lauren ile ilişkisi günlerce manşet oldu.

Zaha ile Lauren'in yatakta fotoğraflarının yayınlanması David Moyes'i çileden çıkardı.

İhanete uğradığını belirten David Moyes'in cezası ağır oldu ve Zaha 15 milyon sterline karşılığında Crystal Palace'a kiralandı.

Zaha ile ilgili bir başka skandal Paige Bannister adında bir öğrenci ile ilişkisiydi.

İddialara göre bir takım arkadaşının sevgilisini elinden almıştı.

Zaha iddiaları red etsede Paige Bannister ile Wembley'deki öğrenci yurdundan çıkarken fotoğrafları yayınlandı.

İngiliz medyası yıldız futbolcuyu aylarca manşetlerden eleştirdi ama Zaha bu haberlere "saçma sapan işler" yorumunu yaptı.

Tüm bunlara rağmen Zaha'ın Fildişili eşi Lavena Valentino mutlu bir ilişkisi var ve bir oğlan evlat sahibiler.

Yıldız futbolcu ailesine çok düşkün. Bir keresinde annesine bir araba, babasına bir ev aldığı biliniyor.

Maaşının yüzde onunu hayır işleri de dahil tüm sevdiklerinin refahı için paylaşıyor.

Ayrıca birçok çete yıldızı çocukluk arkadaşının yeni bir sayfa açmasına yardım ediyor.

Gerçek olan şu ki, Zaha futbolla ilgilenmeseydi, Londra'da bir gangaster olma ihtimali yüksekti.

Çünkü abisi Herve Zaha İngiltere'nin belalı çete liderlerinden biriydi.

Çocukluk arkadaşlarının çoğunu çete savaşlarında kaybetmiş bir kişiydi Zaha.

Belki de futbol hayatını kurtarmıştı.

(Kaynak: Lifebogger)