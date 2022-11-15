15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev Adam FIBA 2023 Dünya Kupası'na neden katılamadı? Fatih Saboviç açıkladı

12 Dev Adam FIBA 2023 Dünya Kupası'na neden katılamadı? Fatih Saboviç açıkladı

12 Dev Adam, Sırbistan'a mağlubiyeti sonrası Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:52
Takip Et

Fatih Saboviç açıkladı. 12 Dev Adam FIBA 2023 Dünya Kupası'na neden katılamadı?

12 Dev Adam FIBA 2023 Dünya Kupası'na neden katılamadı? Fatih Saboviç açıkladı
+
Aa
-

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.
I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.
Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

İLK 3’E GİRMEMİZ GEREKİYORDU
FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.
Sırbistan karşısında deplasmanda oynadığımız mücadelenin başından sonuna dek dış atışlarla etkili olmaya çalıştık. Türkiye’yi pota altına çok yaklaştırmayan Sırplar, hızlı hücum silahını çok iyi kullanarak fark yarattı.

EN KRİTİK FAKTÖR: DENEYİM
Genelde başa baş giden mücadelede A Milli Takım; Kenan Sipahi, Onuralp Bitim ve Ercan Osmani ile skor yükünü dağıttı. Sırbistan, özellikle 3. çeyrekte hem iç hem de dış atışlarla sonuca gitmeyi bildi.
Fakat karşılaşmanın belki de en kritik noktası, Sırpların Türkiye’den daha deneyimli bir kadroya sahip olmasıydı.

WILBEKIN-MICIC DÜELLOSU
Sonlara doğru Sırplar, Micic’in yüksek skor katkısıyla oyunda kalırken Türkiye adına Wilbekin önemli roller üstlendi.
Ev sahibi takım Micic’in yanına Guduric’in gücünü de ekledi. Son anlarda galibiyet şansı, tıpkı EuroBasket maçlarında olduğu gibi yine avuçlarımızın arasından kayıp gitti. 2’de 0 atan Wilbekin, son hücum şansı A Milli Takım’da olmasına rağmen sayıyı bulamadı. Sırbistan, 77-76 ile zafere uzandı.

2 MAÇ KALA VEDA ETTİK
Öte yandan grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı.
İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

SON 2 MAÇTA RAKİPLER LETONYA VE BELÇİKA
Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.
Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
5
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
6
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.