12 Dev Adam FIBA 2023 Dünya Kupası'na neden katılamadı? Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

İLK 3’E GİRMEMİZ GEREKİYORDU

FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

Sırbistan karşısında deplasmanda oynadığımız mücadelenin başından sonuna dek dış atışlarla etkili olmaya çalıştık. Türkiye’yi pota altına çok yaklaştırmayan Sırplar, hızlı hücum silahını çok iyi kullanarak fark yarattı.

EN KRİTİK FAKTÖR: DENEYİM

Genelde başa baş giden mücadelede A Milli Takım; Kenan Sipahi, Onuralp Bitim ve Ercan Osmani ile skor yükünü dağıttı. Sırbistan, özellikle 3. çeyrekte hem iç hem de dış atışlarla sonuca gitmeyi bildi.

Fakat karşılaşmanın belki de en kritik noktası, Sırpların Türkiye’den daha deneyimli bir kadroya sahip olmasıydı.

WILBEKIN-MICIC DÜELLOSU

Sonlara doğru Sırplar, Micic’in yüksek skor katkısıyla oyunda kalırken Türkiye adına Wilbekin önemli roller üstlendi.

Ev sahibi takım Micic’in yanına Guduric’in gücünü de ekledi. Son anlarda galibiyet şansı, tıpkı EuroBasket maçlarında olduğu gibi yine avuçlarımızın arasından kayıp gitti. 2’de 0 atan Wilbekin, son hücum şansı A Milli Takım’da olmasına rağmen sayıyı bulamadı. Sırbistan, 77-76 ile zafere uzandı.

2 MAÇ KALA VEDA ETTİK

Öte yandan grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı.

İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

SON 2 MAÇTA RAKİPLER LETONYA VE BELÇİKA

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.