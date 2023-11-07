100. Yıl Cumhuriyet Marşları

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladık.

Tarkan’dan Norm Ender’e, Kenan Doğulu’dan Soner Arıca’ya, Erol Evgin’den Fazıl Say’a kadar çok sayıda isim, 100. yıla özel marşlar yazıp besteledi. Herkes kendi formatında duygularını en iyi şekilde ifade etmeye çalıştı.

Yazılan marşları dinledim, sözlerini okudum. Hepsi birbirinden değerli çalışmalar ama bana göre, hâlâ ’10. Yıl Marşı’nın üzerine çıkabilen ya da onu bize unutturacak bir marş yazıl(a)madı.

Dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi geliyor

Önceki gün, çok sevdiğim bir arkadaşım mesaj attı. Okudum. ‘Birkaç Mısraymış Meğer’ adlı filme dair detaylar vardı. Araştırdım, inceledim. Dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmiymiş.

Geçmiş yıllarda tutkuyla birbirlerine bağlı olan iki genç insanın yaşadıkları duygu durumlarının anlatıldığı filmin tanıtımıyla ilgili, “Eskiden, aşklar böyle yaşanmıştı ama hiç böyle anlatılmamıştı. Bu filmde kendinizden, hatıralarınızdan hatta hayallerinizden bile çok şey bulacaksınız.” sözleri dikkat çekici.

Başrollerinde Şermin Güven ve Seyit Taha Elçi yer alıyor. Fragmanı izledim. Açıkçası, ben çok beğendim. Filme merakım daha da arttı. Hüsamettin Elçi’nin yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği film, 17 Kasım’da vizyona girecek.



Yasemin Çeloğlu’nun 4. kitabı çıktı

Eğitimci yazar Yasemin Çeloğlu’nun 4. kitabı ‘Peygamberlerin Hayatına Hızır ile Yolculuk’, okurlarıyla buluştu. Salon Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, gençlerin ufuk dünyasına hitap ederken akıcı üslupla yazılmış sürükleyici bir hikâye olma özelliği taşıyor.

Kitapta, Hızır Aleyhisselam ve hikâyenin kahramanı Küçük Yusuf’un Peygamberler’in hayatlarına zaman tünelinde yapmış olduğu yolculuk anlatılıyor.

Yasemin Çeloğlu’nun ‘Hayat Biraz Yarımdır’, ‘Misafir’ ve ‘Yüreğe Dokunan Hikâyeler’ adlı 3 kitabı daha bulunuyor.