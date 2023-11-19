16 şarkılık 16. albüm çıktı

Temmuz başında hayranlarına sürpriz yaparak ‘Bodrum’ ve ‘Bir Sebebi Var’ şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Ebru Gündeş, uzun süredir merakla beklediğimiz kariyerinin 16. solo albümü olan ‘Aşığım Hâlâ’yı nihayet yayınladı.

Birbirinden değerli müzisyenlerle çalışan Ebru Gündeş’in kendine has tarzı ve yorumuyla seslendirdiği 16 şarkıdan oluşan albümün çıkış parçası, Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe’nin imza attığı ‘Vakitsiz Geldin’ oldu.

Dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz hemen dinlemeye başladım. Ben en çok ‘Bodrum’, ‘Aşığım Hâlâ’, ‘Beni Anlat’, ‘Bir Sebebi Var’, ‘Bembeyaz’, ‘Son Söz’, ‘Silerim’ ve ‘Vakitsiz Geldin’ şarkılarını beğendim.

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Hüzünlendiren ve üzen veda

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Sina Koloğlu’nun Milliyet Gazetesi’ndeki ‘Reyting Canavarı’ ve ‘Not Defteri’ köşelerini ilgiyle takip ediyor, yazılarını severek okuyordum. Uzun zamandır yazmıyordu. Bununla ilgili açıklama da yapılmamıştı. Bir süredir televizyon sektörüne dair yazılarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu.

Sina Koloğlu, X hesabından ayrılık haberini “Bir ömrün uzun sayılacak zamanını geçirdiğim gazetem Milliyet ile yollarımız ayrıldı. Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen…” sözleriyle duyurdu.

Açıkçası, şaşırdım. Yazılarını severek okuduğum bir usta kalemin yıllardır çalıştığı gazeteye veda etmesi en zor şey olsa gerek. Yolu açık olsun.

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30 yıl sonra ‘Gelmeli’ sürprizi

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Fono Müzik, 2017 yılında yaşamını yitiren Türk Pop Müziği’nin unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak’ın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ‘Gelmeli’ şarkısını 30 yıl sonra sevenleriyle buluşturarak nostaljik bir sürpriz yaptı.

Sözleri Yeşim Öngül, müziği Emine Atçı imzası taşıyan anı değerindeki şarkının aranjörlüğünü İskender Paydaş üstlenmiş.

Harun Kolçak’ın bu şarkısı, 1993’te yayınlanan ‘En Büyük Aşk’ adlı albümünde kendisine yer bulamamıştı. Yıllar sonra gelen bu sürpriz, beni olduğum kadar 90’lı yıllara özlem duyanları da sevindirdiğini düşünüyorum.