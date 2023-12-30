AKP’li Yeliz’den tepki çeken ‘Süper Kupa’ paylaşımı: Atatürk'ün sözlerini hedef aldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

“EN SON 15 TEMMUZ İHANETİNDE DUYMUŞTUK”

Kamuoyunda "Yeliz" takma adıyla bilinen AKP’li eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından gelişmelere ilişkin tepki çeken bir paylaşım yaptı.

İki takımın maça çıkarken kullanmak istediği pankartta yer alan Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünü 15 Temmuz ile ilişkilendirdi.

Çamlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... Yine bir tantanadır gidiyor..."