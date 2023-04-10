Ali Koç bırakıyor mu? Ailesiyle toplantı yaptı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Zordur büyük kulüplere başkan olmak. Zira tek kriter var: Şampiyonluk. O gelmezse ağzınla kuş tutsan da kimseye yaranamazsın. Tepki alırsın.

Efsane başkanların bile kaderi aynı olmadı mı? Rahmetli Süleyman Seba, Özhan Canaydın. Yetmedi! Mehmet Ali Yılmaz. Ali Şen. Aziz Yıldırım.

Son dönemde de Ali Koç. "Şampiyonluk yürüyüşü" diyerek geldi. Bunca çabaya rağmen mutlu sonu göremedi.

Gelinen noktada durum şu; Avrupa’ya veda, yönetim istifa!

Ligde derbi kaybı: Yine Ali Koç istifa!

Artık tüm oklar başkana dönmüş durumda!

Yazılı, görsel ve sosyal medyada bu konu değerlendirildi. Yine olayın perde arkasına inen olmadı. Aslında bilmeyen yok! Bilen çok.

"Başkan kızar, müdürüm azarlar, yönetim tavır alır" gibi saplantılarla ortalık sus, pus.

Bol yoğurtlu kuskus gibi.

Ben de şöyle bir Nakkaştepe’ye kulak kabarttım. Çamlıca Kulesi yakın. Çekim gücü harika. Üstte anten, yerde kulak..

Daha bela mı arıyorum ne!

Nakkaştepe KOÇ Holding'teyim. Aile meclisi, İSTİFA gündemi ile çok özel toplantıda.

Ali Koç, çok net durumu özetliyor:

"Bu camiaya sözüm var. O da şampiyonluk. Bunu yerine getirmeden ayrılmam söz konusu değil. Bunca engele, Bizans oyunlarına rağmen hala şampiyonluk kovalıyoruz. Derbiyi alsaydık -ki ikram ettik- yüzde 85-90 ligi zirvede bitirirdik. Hala oran düşse de şansımız sürüyor. TFF, MHK yetmezmiş gibi kulübü siyasete çekmeye çalıştılar. Dik duruyorum. Taraftar soruna kadar haklı. Başarısız buluyor. Tepkisini dile getiriyor. En doğal hakkı. Ben gecikmeli de olsa sözümü yerine getireceğim. Öncesinde ayrılık aklımdan dahi geçmiyor…"

Koç yerden göğe haklı. Fenerbahçe üstünde deneniyor çok şey. Bu durum elbette Başkan için bahane değil. Toplama takım. Tecrübeli hocaya rağmen, üstüne koyamadı.

İtalyan hoca Conte’nin Koç’un ilk tercihi olduğunu yazmıştım. O da İngiltere macerasını noktaladı.

Gelinen noktada iki garanti karar ortaya çıkıyor. Koç kalıyor. Jesus evine dönüyor. Belki hızını alamayıp, Portekiz’den de öteye geçer. Bir bakmışsınız Brezilya semalarında!

Bu arada sürpriz kongre kararı da alternatifler arasında. Başkan Koç’un, yönetimi yenileme planları yok degil.

Sadece yönetim de değil. Asıl değişim takımda olacak.

Sarı-lacivertli tribünlerin dev koro halinde hiç ‘es’ geçmediği marş eşliğinde yürüyorum. Yokuş aşağı. Kuzguncuk’a inerken boğazın lacivert renkleri biraz sönük kalmış gibiydi.

Kalpleri fetheden renkler

Yaşa Fenerbahçe

Türk'ün kalbi sende atar

Yaşa Fenerbahçe

Mazinde bir tarih yatar

Yaşa Fenerbahçe

Ne mutlu seni sevene

Yaşa Fenerbahçe

Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler

Hala sevilen birer abidedirler

Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk

Yıllar yılı hep şampiyon olduk

Kalpleri fetheden renkler

Yaşa Fenerbahçe

Türk'ün kalbi sende atar

Yaşa Fenerbahçe

Mazinde bir tarih yatar

Yaşa Fenerbahçe

Ne mutlu seni sevene

Yaşa Fenerbahçe

Maç yaparken sahada

Sarı kanaryalar

Rakip takıma krampon toplatırlar

Sıkı dur karşı defans Fener geliyor

Şut ve gol ağları deliyor

Kalpleri fetheden renkler

Yaşa Fenerbahçe

Türk'ün kalbi sende atar

Yaşa Fenerbahçe

Mazinde bir tarih yatar

Yaşa Fenerbahçe

Ne mutlu seni sevene

Yaşa Fener, Fener, Fenerbahçe.