Atatürk filmleri ne kadar izlendi?

Son 1 ayda Atatürk ile ilgili 3 yeni film vizyona girdi. Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bir yılda birbirinden değerli yapımların sinemaseverlerin beğenisine sunulması sevindirici bir gelişmedir.

Hangi filmin ne kadar izlendiğini merak ettim. Box Office Türkiye’nin haftalık sinema verilerini inceledim. Atatürk 1881-1919 (1. film), ilk haftasında 470 bin 528 kişi tarafından izlenirken Son Akşam Yemeği’ni 2 haftada 44 bin 952 kişi izlemiş. Zübeyde, Analar ve Oğullar filmini ise, 4 haftalık süreçte 32 bin 845 sinemasever seyretmiş.

Toplam 548 bin 325 kişinin ilgi gösterdiği filmlerle ilgili veriler, hele hele sosyal medya ve dijital platformların yoğun olarak kullanıldığı bir dönemde hiç de azımsanamayacak rakamlar. Gişeleri bol olsun.

Hayatının albümünü hazırladı

Işın Karaca, Türk müziğinin kendine has tarzı ve yorumuyla lezzetine doyum olmayan en özel seslerinden birisidir.

23 yıllık müzik yolculuğunu 11 albüm ile taçlandıran Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde ‘The Best In Symphonic’ isimli yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Işın Karaca, camianın önemli müzisyenleriyle çalışıp eşi Can Yapıcıoğlu ile Türkiye’de ilk kez bu denli kapsamlı bir pop-senfonik albüm hazırlamış.

3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 14 şarkılık albümde ‘Canımın Yarısı’, ‘Yetinmeyi Bilir misin?’, ‘Dert Bende Derman Sende’ ve ‘Tutunamadım’, benim en dikkatimi çeken ve fırsat buldukça dinlediğim eserler.

Hit şarkılara akustik yorum

Serdar Ortaç, dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla Türk Pop Müziği’nin neredeyse son 30 yılına damga vurmuş isimlerindendir.

Cuma günü, unutulmaz hit şarkılarını akustik versiyonlarıyla seslendirdiği ‘Serdar Ortaç Akustik Vol 2’ isimli albümünü Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Sevenlerini, akustik tınılarla nostaljik bir yolculuğa çıkaran Serdar Ortaç’ın duygusal ve zamansız bir müzik ziyafeti sunduğu albümü 10 şarkıdan oluşuyor.

Hepsi hit, hepsi unutulmaz eserler ama ben en çok ‘Sana Değmez’, ‘Adam Gibi’, ‘Kanasın’, ‘Haber Gelmiyor Yardan’ şarkılarını dinliyorum.