14 Mayıs'ı iple çekiyorum diyen vatandaş: Adamın suratını görünce tansiyonum 17’ye çıkıyor

Editör: Osmancan Erok

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine gitmek için gün sayıyor.

Sokak röportajında bir vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kime oy vereceği soruldu.

Bu soru üzerine vatandaşın söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SURATINI GÖRÜNCE TANSİYONUM 17’YE ÇIKIYOR"

Vatandaşın ifadeleri şöyle:

“Adamın suratını görünce tansiyonum 17’ye çıkıyor. 14 Mayıs’ı iple çekiyorum. Çok net söylüyorum bıktık artık.

"ÇOK NET SÖYLÜYORUM BIKTIK ARTIK"

Muharrem İnce'nin de Sinan Oğan'ın yasal hakkı ama Türkiye'nin 21 senelik siyasi ortamında lütfen artık bunu yapmasınlar. Biraz da gülelim. Bak kıyma olmuş 300 TL bıktım artık. 14 Mayıs’ı iple çekiyorum. Çok net söylüyorum bıktık artık. Bu 6'lı masa değil de keşke 16'lı masa olsaydı. Çok net söylüyorum; bıktık artık arkadaş yeter ya. 20 senedir 21 senedir.

YSK Başkanı Sadi Güven 7 sene YSK başkanlığı yaptı. Ben açık söylüyorum o seneler içerisinde Türkiye'de yapılan genel, yerel, referandumların hepsi şaibeli. Bir de çıktı televizyonda dedi ki '40 senelik yüksek... O zaman senin o 40 senede verdiğin kararların hepsi şaibelidir bana göre. O dosyalar çıksınlar, incelensinler. Olmaz böyle bir şey ya.

Eski YÖK Başkanı çıktı ne dedi. 'Ben diplomayı bulamadım' dedi. Sen 7 sene YSK başkanlığı yaptın, ağzında fermuar mı var. Emeklisin yoksun şimdi. Neyin korkusudur, nedir anlamadım, neden korkuyorlar. Birazcık insanlar cesaretli, onurlu, karakterli, haysiyetli olur ya. Yemin ediyorum 66 yaşında değil de 20'li yaşlarda bir genç olsaydım... Şimdi o Türkiye'den gitmek isteyen o gençleri kimse kınamasın, son derece haklılar. 21 sene oldu bıktık artık. Şu 21 senede bıraktığın enkaz her halde 20 senede zor toplanır."