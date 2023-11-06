Bir oyuncudan daha fazlası

Çoğunluk onu oyuncu olarak tanısa da aslında Buğra Gülsoy, çok iyi aktörlüğünün yanı sıra iyi bir yazar, iyi bir yönetmen, iyi bir senaristtir. D&R Kitap Fuarı kapsamında önceki gün Kanyon AVM’deki imza gününde bir araya geldik. Etkinlik başlamadan hem kendisiyle tanışma fırsatım oldu hem de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan ‘Birinci Kıyamet Güneşin Battığı Yer’, ‘İkinci Kıyamet Güneşin Doğduğu Yer’ ve ‘Luna’ isimli kitaplarını imzalarken okurlarıyla kurduğu bağın heyecan ve coşkusunu gözlemleme fırsatım oldu. Tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle yine gönülleri fetheden bir Buğra Gülsoy vardı.

Beyefendi kişiliğinden ödün vermeyen, sürekli yeniliğin peşinden koşarak üreten bir Buğra Gülsoy’u görmek, mutlu etti. Bu tarz insanların çoğalmasını ve bilinirliliğinin artmasını sağlamak bizim görevimiz.

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‘Sultan’, sevenlerini heyecanlandırdı

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Türkan Şoray ve Ediz Hun, Türk Sineması’nın mihenk taşlarındandır. 22 filmde birlikte rol alan ikilinin, Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmirliler’le buluştuğunu okudum haberlerde.

Burada asıl dikkatimi çeken olay şu oldu. Türkan Şoray, “Ediz Hun ile yeni bir filmde oynamayı düşünür müsünüz?” sorusuna, iyi bir projede oynayabileceklerini söyleyerek cevap vermiş. Açıkçası, bu sözleri okuyunca tüm sevenleri gibi ben de heyecanlandım.

Ne dersiniz? İki ustayı, yıllar sonra yeniden birlikte izleyebilir miyiz?

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Ekranlarda daha çok görelim

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Ateş Kuşları’nın (atv) Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde bir sürpriz yaşandı. ‘Yün Bebek’ filmiyle tanıdığımız, Mersin Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ümmiye Koçak’ı ekranda görünce, şahsen çok sevindim.

Dizide Şükufe karakterine hayat veren Ümmiye Koçak, oyunculuğunu konuşturdu. Yapımcılar, bu işe ne der bilmem ama biz televizyon izleyicileri olarak onu ekranlarda daha çok görmek isteriz.

Azmi, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Anadolu kadınının son yıllardaki en iyi temsilcilerinden birisi Ümmiye Koçak. 66 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle gençlere örnek oluyor. Allah sağlıklı, uzun ömürler versin.