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Çocukları işbirlikçi Kadirov'a Ukraynalı esir hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu işbirlikçi Ramazan Kadirov 18 yaşından küçük üç oğlunu Ukrayna’da savaşmaya göndermişti. Kadirov'un çocukları, etkisiz hale getirilen 3 Ukraynalı askeri babalarına hediye olarak verdi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 23:54
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Çocukları işbirlikçi Kadirov'a Ukraynalı esir hediye etti

Çocukları işbirlikçi Kadirov'a Ukraynalı esir hediye etti
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Ukrayna savaşında Rusya lideri Putin'e verdiği destek ve cephe gerisinde verdiği pozlarla gündeme gelen Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun Ukrayna’ya giderek Rus birliklerine katılacağını söylemişti.

Kadirov'un oğulları etkisiz hale getirdikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yakalanan üç askeri babalarına hediye etti.

Görüntülerde çok mutlu olduğunu görünen Kadirov, çocuklarını tebrik ederek Ukraynalı askerler için "Esirlere geleneksel Çeçen yemeği gılniş yedirdik. Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

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islam
22.10.2022 00:30
Bu çecen değil aslen ingüş yani çingene onların deyimiyle kafkaz çingenesi derler , aslında o çocuklar değil onlara verdiler götürün diye sanki ördek avına çıktılar tam bir rezalet .  
 
Kadim Bulut
22.10.2022 00:13
İşbirlikçi Kadirov oluyor da, işbirlikçi 'Zelenzky' niye olmuyor ?  
 
Bozkurt
22.10.2022 00:12
Elcibeyden böyle bir adama evrilen Çeçen halkı .  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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