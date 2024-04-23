Derbide futbolcunun kafasına bıçak isabet etti. Ölümden döndü

Kolombiya Apertura'nın 18. hafta maçında Medellin ile Atletico Nacional karşılaştı.

Derbi 2-2'lik eşitlikle sona ererken, uzatma dakikalarında korkutan bir olay meydana geldi.

TRİBÜNDEN BIÇAK ATTILAR

Maçın 90+2. dakikasında tribünden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Urugaylı yıldızı Pablo Ceppelini'nin başına isabet etti.

MAÇ DEVAM ETTİ

Korner kullanılacağı sırada bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Orta hakemin maçı durdurmayıp devam ettirmesi ise dikkat çekti.

Ceppeli'nin başına gelen bıçağın şans eseri sap kısmının oyuncuya temas ettiği aktarıldı.

''MAÇIN TATİL EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK''

Derbi sonrası konuşan Ceppelini, "Maçın tatil edileceğini düşündük. Kafamda şişlik ve kan vardı ama dikişlik bir durum yok endişelenmeyin" dedi.