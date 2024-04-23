Icardi'den 23 Nisan kutlaması. Fenerbahçelilerin fotoğrafını kullandı

Selahattin Ekrekli
Icardi'den 23 Nisan kutlaması. Fenerbahçelilerin fotoğrafını kullandı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Paylaşımda Fenerbahçe fotoğrafı dikkat çekti.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor beraberliği ile puan farkını 4'e çıkardı.

Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyadan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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FENERBAHÇE MAÇINDAN FOTOĞRAF KOYDU
Maçlarda çocuklar ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyasından paylaşan Icardi, son fotoğrafı Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçından seçti.

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve sahadan çekilen futbolcuları Icardi kenardan alkışlamıştı.

Yıldız oyuncu o anların fotoğrafını paylaştı.

İşte paylaştığı o fotoğraf;

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NE OLMUŞTU?
Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktı.

Derbinin 1. dakikasında Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, bu gol sonrası maçın 2. dakikasında sahadan çekildi.

Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil ederken, bu karar sonrası Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında 11'e 11 çift kale maç yaptı.

TFF ise verdiği kararla Galatasaray hükmen galip ilan edildi.

Icardi'nin koyduğu diğer fotoğraflar;

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