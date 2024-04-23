Fenerbahçe için kara nisan

Sarı lacivertli kulüp, her şeyin yolunda ilerlediği 2023-2024 sezonunda nisan ayında kâbusu yaşadı. Pek çok branşta başarıyla yürüyen ve şampiyonluklar elde eden Kanarya, futbolda sınıfta kaldı!

7 Nisan tarihinde kongre kararıyla Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkıldı. Maç başladıktan birkaç dakika sonra takım sahadan çekildi ve kupanın kazananı Galatasaray oldu.

18 Nisan'da UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde penaltılarla giden tur, Olympiakos'un Kadıköy'deki sevinciyle taçlandı. Fenerbahçe çok iyi yürüdüğü Avrupa yolunda da sekteye uğramış oldu.

Ve dün 22 Nisan tarihinde Sivasspor deplasmanında takım elinden geleni yapmasına rağmen hakemlerin de skandal kararları eşliğinde maç 2-2 sona erdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile arasındaki fark 4 puana yükseldi, şampiyonluk umutları zora girdi.

OLMAYINCA OLMUYOR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında elinden gelen her şeyi denedi. Ancak son dakikalarda gelen penaltı kararı ile skor 2-2'de kalınca sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivas deplasmanında Fenerbahçe rakibine her türlü üstünlüğü kurdu. Kanarya 15 şut deneyip 6 isabet buldu, tam yüzde 64'lük topla oynama üstünlüğü yakaladı.

Sivas karşısında 655 pas yapan Fenerbahçe yüzde 86'lık pas isabet oranı da sağladı. Ancak tüm bunlar galibiyete yeterli olmadı.

FERDİ, İSMAİL VE FRED'TEN MÜTHİŞ İSTATİSTİK...

En etkili ve rekor istatistiklerden biri ise; rakip sahada top kazanma üzerinden geldi. Comparisonator verilerine göre; Ferdi Kadıoğlu 9, İsmail Yüksek 8, Fred ise 7 defa rakip yarı alanda top kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin bu top kazanımlarından geliştirdiği ataklarda kimi zaman final paslarını yapamaması, kimi zaman kaleci Ali Şaşal'a takılması, bazen de son vuruşlardaki etkisizliği beraberliğin ve kaybedilen 2 puanın temel sebepleri oldu.