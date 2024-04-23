Dursun Özbek Hatay'da neye uğradığını şaşırdı. Bir anda etrafını sardılar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hatay'da depremzede çocuklar ve esnafla bir araya geldi. Özbek, kentteki temasları kapsamında ilk olarak tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Özbek, çarşıyı gezdi.

Kentin yöresel ürünlerinin tadına bakan Özbek, burada vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Özbek, Galatasaray ailesi olarak her zaman deprem kentlerinin yanında olduklarını söyledi.

Hatay'a yardım ve desteklerin süreceğini belirten Özbek, "Bölgenin ihtiyacı olan özellikle buradan göçü engellemek adına kalıcı konutlar için TOKİ'de yaptığımız bir anlaşma var. Bu anlaşma çerçevesinde Hatay’da 100 tane kalıcı konutu Galatasaray yaptırıyor." dedi.

Özbek, destekleriyle yapılacak olan kalıcı konutların tesliminde de Hatay'da olacaklarını dile getirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede çocuklarla bir arada olmak için Hatay'a geldiklerini vurgulayan Özbek, "Bölge insanının en çok ihtiyacı olan manevi bağlılık. Galatasaray da bu manevi bağlılığı göstermek üzere onlarla buluşmak için buradayız. Bölge çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Her zaman da Hatay'ın yanında olacağız, ilişkimiz hiç bitmeyecek. Buradan tüm takımlara, spor kulüplerine, Türk insanına çağrı yapıyorum; bölgenin ihtiyacı olan hem maddi hem de manevi destek. Manevi desteğinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek daha sonra Yeşilvadi Oyun ve Eğlence Merkezi'nde depremzede çocuklarla bir araya geldi. Özbek, çocuklarla beraber çeşitli oyunlar oynayarak, forma ve atkı hediye etti. Etkinliğe, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray taraftar grubu, depremzede çocuklar ve vatandaşlar katıldı.