Ringde raundu gösteren sarışın kadının poposuna öyle bir şey yaptı ki. Sonra da dayağı yedi. İranlı sporcudan skandal hareket

Rusya'daki maçta inanılmaz bir olay yaşandı. İranlı Ali Heibati maçın raundunu gösteren sarışın kadının poposuna öyle bir hareket yaptı ki. Maçtan sonra seyircilerden dayak yedi.