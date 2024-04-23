Ringde raundu gösteren sarışın kadının poposuna öyle bir şey yaptı ki. Sonra da dayağı yedi. İranlı sporcudan skandal hareket

Rusya'da boksörler arasında düzenlenen turnuvada akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı.
İranlı sporcu Ali Heibati, Arkady Osipyan ile yapacağı müsabaka için ringe çıktı.
Maç başlamadan önce 1. raundun başlayacağını gösteren sarışın kadın da mayosuyla ringe çıktı ve elindeki tabelayı seyircilere göstermeye başladı.
Ancak o sırada kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.
İranlı MMA dövüşcüsü Ali Heibati, genç kadının poposuna tekme savurdu.
Kadın neye uğradığını şaşırdı. Hakem araya girdi.
Rus seyircilerin de saldırısına uğrayan ve darbe alan İranlı sporcunun turnuvadan ömür boyu men edildiği belirtildi.
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