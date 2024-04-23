Kim bu Benjamin Brand? Bünyamin mi Benjamin mi? Herkes Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR hakemini konuşuyor

Sivasspor-Fenerbahçe maçından sonra en çok konuşulan kişi Alman VAR hakemi Benjamin Brand oldu.

Fenerbahçe zorlu maçta 90. dakikada 2-1 öndeydi. Bu dakikada Sivassporlu Manaj, Fenerbahçe kalecisi Livakovic'le karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Top dışarı çıktı. Bu arada Manaj da yerde kaldı.

Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Ancak daha sonra VAR'daki Alman hakem Benjamin Brand'tan uyarı geldi. Cihan Aydın da VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Manaj da topu filelere yollayınca maç 2-2 bitti. Fenerbahçe bu sonuçla şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Bu pozisyonla ilgili eski hakemlerin çoğunluğu VAR'ın bu pozisyonda devreye girmesinin yanlış olduğunu ileri sürdü. Hatta Fırat Aydınus, daha da ileri giderek kararın skandal olduğunu iddia etti. Aydınus, "VAR bu pozisyonda Türk işi bir hareket yaparak Benjamin Brand, oturduğu yerde Bünyamin Brand olarak çağırdı" diye de ironi yaptı.

Sosyal medyada da iddialar peş peşe geldi. Hatta Benjamin Brand'ın Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü ileri sürenler bile oldu.

KİM BU BENJAMIN BRAND?

Peki kim bu Benjamin Brand?

Benjamin Brand, 10 Temmuz 1989 tarihinde Almanya Unterspiesheim'da doğdu. 2010 yılından bu yana hakemlik yapıyor.

2015'ten bu yana da Bundesliga ve 2. lig maçlarında görev yapıyor. Bundesliga'da bu sezon 12 maçta görev yapmış.

Babası ve kardeşinin de hakem olduğu biliniyor.